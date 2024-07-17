В Красноярске благоустроят сквер возле ДК «Кировский» за 250 млн рублей. В качестве подрядчика выбрали компанию «СпортСтройМонтаж», сообщает пресс-служба городской администрации в среду, 17 июля.

Территорию сквера планируют разделить на несколько зон. Там появятся пруд, зона для занятий на открытом воздухе, детская и спортивная площадки, тренажеры, уличная мебель, качели и батуты.

По информации ИА KrasnoyarskMedia, на месте старой скейт-площадки обустроят новую локацию для занятий экстремальными видами спорта. На площадке для выгула собак установят архитектурные формы, а вместо старой сцены появится новая с навесом и амфитеатром.

Помимо этого на территории высадят 104 крупномерных яблонь и груш, 847 кустов можжевельника, дерена и барбариса и более 3,5 тыс. многолетних растений. Деревья, которые высадили в прошлом году, пересадят в другую часть общественного пространства.

Работы будут выполнять в два этапа, они будут закончены 31 октября 2025 года. На днях начнутся подготовка котлована для чаши пруда и прокладка коммуникаций. Также в этом сезоне обновят освещение и проложат более 10 тыс. кв. м пешеходных дорожек.

Ранее, в июле, сообщалось, что в 24 муниципалитетах Красноярского края планируют благоустроить 30 общественных пространств в 2025 году. Эскизы локаций уже обсудила экспертная комиссия.