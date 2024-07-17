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Сюжет:

В Польше заявили о «демонической» угрозе российских МиГ-31БМ для F-16 на Украине

Komputer Swiat: МиГ-31БМ создадут угрозу для американских F-16 на Украине
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Фото: РИА Новости
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Российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ создадут острую главную проблему для западных истребителей F-16, которые скоро появятся на Украине, из-за «демонических» технических характеристик. Об этом 17 июля пишет польское издание Komputer Swiat.

«Дебют самолетов F-16 на Украине — вопрос нескольких недель, и, по мнению некоторых экспертов, их самым грозным противником будут именно МиГ-31, оснащенные чрезвычайно опасными ракетами Р-37», — отмечается в материале.

По мнению автора, МиГ-31 не очень хорошо показывает себя в прямом воздушном бою, однако у него есть другие неоспоримые преимущества.

«Эта машина — настоящий демон, летающий со скоростью 3000 км/ч и поднимающийся на высоту аж 25 км! В сочетании с радаром дальнего действия это означает, что пилот МиГа может смотреть вниз на другие воздушные сооружения и первым стрелять по противнику», — пишет журналист.

При этом модернизированные до версии МиГ-31БМ самолеты могут обнаруживать цели на еще большем расстоянии — до 320 км. Автор отметил, что западный самолет будет уступать российскому по дальности полета снарядов, даже если F-16 оснастят ракетой AIM-120.

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До этого, 11 июля, журнал National Interest предположил, что истребители F-16 не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве. Журнал отметил, что, несмотря на преимущества F-16 по сравнению с советскими самолетами Украины, всё, что могут американские истребители, — это выиграть для президент Украины Владимира Зеленского чуть больше времени.

Редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в материале для «Известий» 12 июля сравнил боевые возможности F-16 и российских самолетов. Эксперт отметил, что F-16 серьезно уступает по боевым возможностям российским Су-35С, которых сегодня в составе ВКС России более 100 единиц.

Ранее, 11 июля, портал Business Insider сообщил, что Зеленский спрогнозировал проблему истребителей F-16. По его словам, небольшое количество истребителей будет бесполезно в бою с многочисленными силами российской армии.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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