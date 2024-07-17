В Подмосковье задержали экс-главу города Шатуры

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу города Шатуры в Подмосковье Алексея Артюхина. Об этом сообщил 17 июля источник Telegram-канала «112».

По его словам, правоохранительные органы задержали Артюхина дома. Этим утром к нему с обыском пришли силовики. Причины не разглашаются. Процессуальный статус бывшего чиновника также не известен.

Уточняется, что чиновник возглавил Шатуру в марте 2020 года.

Неделю назад Артюхин подал в отставку, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее, 12 июля, Октябрьский районный суд Иваново арестовал на два месяца двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина, которые обвиняются в превышении должностных полномочий.