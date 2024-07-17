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В Подмосковье задержали экс-главу города Шатуры

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Фото: администрация городского округа Шатура
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Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу города Шатуры в Подмосковье Алексея Артюхина. Об этом сообщил 17 июля источник Telegram-канала «112».

По его словам, правоохранительные органы задержали Артюхина дома. Этим утром к нему с обыском пришли силовики. Причины не разглашаются. Процессуальный статус бывшего чиновника также не известен.

Уточняется, что чиновник возглавил Шатуру в марте 2020 года.

Неделю назад Артюхин подал в отставку, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

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