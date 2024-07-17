Экс-главред газеты «Ведомости» Андрей Шмаров умер в возрасте 69 лет

В Москве скончался экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров. Об этом 17 июля сообщили журналисты в Telegram-канале издания «Ведомости» со ссылкой на друга семьи погибшего.

Обстоятельства случившегося в газете не уточнили.

Однако по данным Telegram-канала «112», журналист был госпитализирован 1 июля с подозрением на инсульт. Сообщается, что он находился под наблюдением врачей. Затем, 14 июля ему потребовался аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а на следующий день мужчина впал в кому.

69-летний Шмаров скончался 16 июля вечером, не приходя в сознание.

Он начинал свою карьеру как ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, а затем был научным редактором в «Коммерсанте». Кроме того, Шмаров стал одним из основателей журнала «Эксперт».

В марте 2020 года журналист стал и.о. главреда «Ведомостей», а после и возглавил издание до мая 2021-го.