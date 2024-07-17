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Автоэксперты объяснили смысл покупки битой машины

Автоэксперт Беспалов: на покупке битой машины можно сэкономить с учетом ремонта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Среди объявлений о продаже автомобилей, которые стали участниками ДТП, могут найтись интересные и очень доступные предложения. Об этом рассказал жестянщик, маляр и подборщик запчастей автомастерской «Центр кузовного ремонта» Владимир Беспалов, сообщает Quto.ru 17 июля.

Специалист признался, что покупает автомобили только после аварий, причем таким машинам должно быть не более трех лет, и они находятся в сравнительно дорогом сегменте. К примеру, последним приобретением Беспалова стал двухлетний Volkswagen Tiguan Allspace, на котором прежний хозяин пытался проскочить между двух грузовиков и попал в ДТП.

Ущерб покрыла страховка каско, но владелец продал кроссовер битым и со скидкой 1 млн рублей. По словам специалиста, купленный Volkswagen удалось восстановить до идеального состояния за 300 тыс. рублей и выгода составила около 700 тыс. рублей. При этом для восстановления машины владелец мастерской пользовался собственным оборудованием.

«Чтобы решаться на такие авантюры, перед покупкой важно провести тщательную дефектовку, дабы точно знать бюджет на запасные части. Смотришь машину, составляешь список, потом считаешь итоговую сумму», — сказал Беспалов.

Тем, у кого нет своей мастерской и умения ремонта машин, механик посоветовал выбирать на вторичке машины со множеством мелких повреждений, с крупными повреждениями легкозаменяемых элементов либо после городских ДТП, которые произошли на скорости 20–30 км/ч. Такие повреждения устраняются легко и недорого, при этом цена битой машины сильно ниже, отметил он.

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Ранее в этот день автоэксперт Никита Родионов рассказал, что летом в России становится популярна услуга по заправке кондиционеров автомобилей в мобильных пунктах прямо на обочинах дорог. Пользование этой услугой может оказать пагубное влияние на систему кондиционирования машины.

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