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Исполнилось 80 лет со дня шествия десятков тысяч пленных немцев по Москве

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Фото: РИА Новости/Михаил Трахман
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Ровно 80 лет назад, 17 июля 1944 года, по улицам Москвы провели десятки тысяч пленных офицеров и солдат, они попали в плен в Великую Отечественную войну летом того же года в ходе операции «Багратион».

ФСБ рассекретила показания немецкого генерал-майора, коменданта Могилева Готфрида фон Эрдмансдорфа. В тот день он был одним из участников шествия пленных, а в годы оккупации он подписывал все приказы о расстрелах партизан и жителей города.

В уголовном деле генерала две фотографии: одна — в орденах, вторая — уже в плену армии СССР.

«Сегодня, 17 июля 1944 года, солдатам Гитлера предоставлена возможность побывать в Москве. Вот они — 57 тысяч 600 пленных немцев», — говорится в документальных кадрах тех лет.

Колонну пленных немцев возглавляли командиры армейских корпусов, всего в ней были 19 высокопоставленных генералов вермахта. Среди них и Готфрид фон Эрдмансдорф. Плененных немцев свозили в Москву эшелонами, размещали на ипподроме и стадионе «Динамо».

«Слухи пошли еще более страшные, что будут массовые казни, а офицеров в звании от генералов до полковников будут вешать, и они будут смотреть», — поделился подробностями военный историк Николай Аничкин.

Однако казней не было. По мнению немецкого историка Франка Шумана, это и было главной задумкой Иосифа Сталина: союзникам — показать мощь Красной армии, а врагам — внушить, что их капитуляция — это необязательно смерть.

Единственная заметка о грядущем марше появилась на четвертой странице «Правды» только в день шествия. Также об этом утром объявили по радио. Секретность соблюдали в целях безопасности.

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НКВД разработал два маршрута следования колонн. Первая группа немцев шла с ипподрома по Ленинградскому шоссе, Тверской до площади Маяковского и далее по часовой стрелке Садового кольца до площади Курского вокзала. Вторая часть колонны от площади Маяковского вышла на Большую Садовую, дальше по кольцу против часовой стрелки до станции Канатчиково.

Посмотреть шествие собрались тысячи москвичей, они вышли на улицы, бульвары и балконы домов.

После марша улицы столицы показательно отмыли.

Первая заметка о состоявшемся шествии появилась в газете «Правда» только через два дня, а материал «Известий» сняли с печати, впервые опубликовав его только в 2019 году.

Минобороны РФ 22 июня запустило мультимедийный проект, посвященный 83-летней годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, под названием «Тот самый длинный день в году...». Проект рассказывает о трагических первых днях войны и создан на основе рассекреченных архивных документов о героических действиях Красной армии, а также материалов допросов пленных генералов Третьего рейха, сообщили в ведомстве.

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