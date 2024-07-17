Минэнерго: риски введения графиков отключений из-за жары на юге России остаются

Риски ввода графиков ограничений из-за рекордно высоких температур воздуха на юге России остаются. Об этом в среду, 17 июля, заявил заместитель главы Минэнерго Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24».

Как он отметил, ситуация с дефицитом мощности в регионах связана также с ремонтами генерирующего оборудования, которые совпали с максимумами потребления.

«Вчера (16 июля. — Ред.) произошла ситуация в энергосистеме, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний. Это говорит о том, что сейчас энергосистема находится на предельных своих возможностях», — сказал представитель Минэнерго.

Грабчак подчеркнул, что министерство пытается помочь энергосистеме: минимизирует объемы технологических работ, которые обычно проводятся в летнее время. Заместитель главы ведомства добавил, что ситуация со стабилизацией работы Ростовской атомной электростанции (АЭС) и запуском после ремонтных работ блоков Новочеркасской газово-турбинной электростанции (ГРЭС) «будет более благоприятная». В связи с этим он выразил надежду, что сегодня графики аварийных отключений вводить не придется.

«Есть небольшие ограничения по работе промышленности в часы максимума, но эти ограничения синхронизированы с региональными властями. Это стандартные процедуры, которые позволяют в такие пиковые часы потребления обеспечить стабильность работы энергосистемы», — подчеркнул Грабчак.

Накануне, 16 июля, сообщалось о временных графиках ограничения энергопотребления на юге РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. По данным пресс-службы станции, энергоблок № 1 был отключен из-за срабатывания защиты генератора, остальные продолжили штатную работу. К утру 17 июля отключенный энергоблок был возвращен в работу.

Также стало известно, что 16 июля в Крыму и Севастополе произошли отключения электроэнергии из-за слишком сильной нагрузки на электросеть. Они произошли в 35 населенных пунктах и городах, в том числе в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. Позже в Севастополе электроснабжение было восстановлено. Помимо этого во вторник в Карачаево-Черкессии (КЧР) и Кабардино-Балкарии (КБР) ввели временные ограничения энергопотребления на фоне сбоя оборудования на Ростовской АЭС.