В Краснодаре в парке Галицкого произошел пожар

Пожар произошел в Энергоцентре, расположенном в парке Галицкого в Краснодаре. Об этом 17 июля сообщили в администрации парка в Telegram.

На кадрах, снятых очевидцами, видно столбы черного дыма со стороны парковой зоны.

«В парке Галицкого горит Энергоцентр, где хранятся инструменты», — говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавших в результате возгорания нет. Причина инцидента выясняется.

Позднее в муниципальном центре управления города в Telegram сообщили, что пожар был потушен. Отмечается, что загореться могли строительные материалы, которые находятся в рабочем корпусе.

Ранее, 16 июля, в Краснодаре загорелись два складских помещения и административное здание на площади около 1 тыс. кв. м. Был объявлен второй ранг пожара. Позднее, утром 17 июля, экстренные службы полностью ликвидировали возгорание.