Эксперт рассказал о технологии создания баз в подземных пещерах Луны

Астрономы из Италии и США обнаружили доказательства существования на Луне пещеры, которая из-за своего расположения может подойти для строительства лунной базы. О том, какими могут быть такие базы, «Известиям» 17 июля рассказал глава венчурного фонда Alpha Robotics Ventur Владимир Белый.

По его словам, есть вероятность того, что стенки, длина и ширина этих пещер подойдут для комфортного нахождения человека в полный рост.

«Для создания таких баз используются специальные конструкции, которые раздуваются до размеров полости, и стенки защищены от утечек воздуха. Их делают из различных полимеров, похожих на резину. Они сшиты специальными ниткам и очень прочные. Такие конструкции принимают форму того пространства, где их раздувают. Затем они укрепляются пространственным каркасом или пеной, чтобы ничего не обвалилось», — рассказал Белый.

По его словам, площадь базы может быть любой, главное, чтобы было достаточно пространства для системы жизнеобеспечения и шлюза.

«Уже существует достаточно технологий для создания такой базы. Сейчас планируется построить ее на Земле, чтобы посмотреть, насколько она будет сейсмически устойчива и сможет выдерживать перепады давления. Сколько времени займет строительство, будет зависеть от того, кто этим займется. Построить не долго. Самый важный момент — проектирование, а также создания нескольких экспериментальных версий», — добавил эксперт.

В заключение он отметил, что лавовых пещер на Луне достаточно много. Их обнаружили еще в 1969 году на месте посадки Аполлона. А в 2010 году такие объекты находил зонд, который занимался поиском пещер.

Как сообщалось накануне, пещеру в районе впадины Моря Спокойствия на Луне удалось обнаружить с помощью радиолокационных данных с разведывательного орбитального аппарата LRO. Их анализ показал, что в этой области доступен пещерный канал размером около 45 м на 80 м приблизительно в 150 м под поверхностью. Исходя из этого предполагается, что он является перспективным местом для лунной базы, которое может дать укрытие от суровых условий на поверхности спутника Земли и помочь в долгосрочном исследовании Луны человеком.