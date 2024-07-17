В Красноярском крае работают 16 официальных пляжей

В Красноярском крае официально функционирует 16 пляжей, 10 из них находятся на закрытых территориях детских оздоровительных лагерей и на базах отдыха. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Лишь шесть пляжей доступны для всех красноярцев. Они находятся, в частности, на острове Татышев в Красноярске, в железногорском микрорайоне Заозерный на Кантатском водохранилище, на 3-м км трассы Емельяново — Аэропорт на озере Семирадское. Полный список можно посмотреть по ссылке.

Данные пляжи проходят проверку Государственной инспекции по маломерным судам на соответствие требованиям безопасности. Также в этих местах дежурят спасатели, пишет ИА KrasnoyarskMedia.