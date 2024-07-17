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Суд в Москве арестовал замначальника УМВД Махачкалы на транспорте за взятку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Басманный районный суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте Казбека Мурзаева до 25 августа, он обвиняется в получении взятки. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), Мурзаева Казбека Мурзаевича на срок до 25 августа 2024 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

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Ранее в этот день источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщал о задержании Мурзаева. Уточнялось, что его подозревают в получении взятки в размере 13 млн рублей. По словам источника, есть и другие эпизоды, они находятся на стадии следствия, по ним ведутся соответствующие мероприятия.

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