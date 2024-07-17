Суд в Москве арестовал замначальника УМВД Махачкалы на транспорте за взятку

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте Казбека Мурзаева до 25 августа, он обвиняется в получении взятки. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), Мурзаева Казбека Мурзаевича на срок до 25 августа 2024 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее в этот день источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщал о задержании Мурзаева. Уточнялось, что его подозревают в получении взятки в размере 13 млн рублей. По словам источника, есть и другие эпизоды, они находятся на стадии следствия, по ним ведутся соответствующие мероприятия.