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Песков назвал санкции против РФ подрывающими основы экономических отношений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Позиция кандидата в президенты США Дональда Трампа, который раскритиковал введенные в отношении РФ санкции Запада, не противоречит позиции России, которая неоднократно заявляла о незаконности введенных рестрикционных мер. Об этом 17 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь наша позиция очевидна. Мы считаем эти санкции: А — нелегитимными с точки зрения международного права; Б — подрывающими основы и устои международной торговли, международных экономических отношений. И также считаем, что санкции имеют обоюдоострый характер и наносят ущерб и тем, в отношении кого они вводятся, но и в ущерб тем, кто их вводит», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

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Ранее, 16 июля, Трамп, комментируя нынешнюю политику Вашингтона в отношении России, заявил, что не является сторонником санкций. В интервью агентству Bloomberg он отметил, что «не любит санкции».

До этого, 13 июля, министр финансов США Джанет Йеллен указала на то, что широкомасштабные санкции в отношении РФ привели к падению доверия к доллару со стороны стран — держателей резервов. Она отметила, что действия, предпринятые США и их союзниками против России, напугали другие страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 июня указала, что все введенные Евросоюзом (ЕС) антироссийские санкции оказались неэффективными, они так не смогли подорвать экономику России вопреки планам Запада. По ее словам, РФ, несмотря на препятствия ЕС, продолжит снабжать мировые рынки энергоресурсами, удобрениями и продовольствием.

До этого, 5 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что западные страны собирались подорвать экономику России в течение нескольких месяцев после начала спецоперации, но сейчас очевидно, что этого не произошло. Он указал на то, что страна смогла войти в топ-4 экономик мира в рейтинге объема ВВП по паритету покупательной способности.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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