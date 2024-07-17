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В Кремле не согласились с прогнозами о риске столкновения России и Запада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Кремле не разделяют прогнозы президента Польши Анджея Дуды, согласно которому победа России на Украине может привести к военному конфликту с НАТО. Об этом в среду, 17 июля, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Нет, мы не разделяем таких прогнозов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос во время брифинга.

Ранее, 16 июля, президент Польши заявил, что победа России в украинском конфликте может перерасти в потенциальное столкновение с Западом. По его словам, необходимо действовать рационально и спокойно. Президент добавил, что именно так Варшава и действует, подчеркнув, что главной целью является безопасность страны. Дуда добавил, что для альянса Россия представляет наибольшую угрозу.

«Всё, что сегодня делает НАТО, — это подготовка к возможному столкновению с Россией»
Замглавы МИД РФ Александр Грушко — о перспективах возобновления диалога с блоком, растущем давлении альянса на Китай и пустой трате времени на конференции по Украине

Москва в свою очередь неоднократно указывала на провокации со стороны Запада. Замглавы МИДа Сергей Рябков 25 июня отмечал, что РФ не видит от западных стран адекватного понимания растущей опасности ядерного конфликта. Также он подчеркнул, что недооценка возможности применения Россией ядерного оружия может приобрести фатальный характер.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 13 июня также указывала на то, что НАТО готовится к потенциальному военному конфликту. Она подчеркнула, что у Москвы никогда не было и нет агрессивных планов в отношении военно-политического блока.

О нежелании воевать с альянсом говорил и президент РФ Владимир Путин. Он неоднократно называл такие опасения бредом. Глава государства указал на то, что это альянс вплотную подошел к границам России, которая не двигалась к рубежам стран блока.

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