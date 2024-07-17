Замглавы МО РФ обсудил с послом Ирака противодействие терроризму

Заместитель министра обороны России генерал-полковник РФ Александр Фомин обсудил с послом Ирака в России Хайдаром аль-Азари вопросы противодействия терроризму, а также урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Минобороны.

«17 июля 2024 года в городе Москве состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Республики Ирак в Российской Федерации Хайдаром аль-Азари. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом. Также состоялся обмен мнениями относительно перспектив урегулирования палестино-израильского конфликта», — сообщили в ведомстве.

Отмечалось, что встреча прошла в дружественной обстановке. Замминистра обороны РФ и посол Ирака подтвердили настрой на дальнейшее продолжение взаимодействие двух стран в указанных сферах.

Ранее, 4 июля, лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита в Астане, проходившего с 3 по 4 июля, утвердили программу сотрудничества по противодействию терроризму и сепаратизму. Сейчас в ее состав входят Россия, Белоруссия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а также присоединившиеся позже Индия, Пакистан и Иран.

В марте совет Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, выразил готовность активно бороться с распространением террористической и экстремистской идеологии, а также противодействовать вербовке в ряды террористических организаций. Он также выступил за дальнейшее объединение государств в борьбе с терроризмом.

В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «борьба с этим злом должна оставаться в фокусе всех здоровых сил международного сообщества».