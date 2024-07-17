МВД РФ объявило в розыск журналиста Андрея Захарова

Журналист Андрей Захаров (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по подозрению в нарушении правил деятельности иностранного агента. Карточка на него 17 июля появилась в базе данных МВД РФ.

Конкретная статья, по которой разыскивается бывший сотрудник петербургского издания «Фонтанка», не указывается.

По данным СМИ, в настоящее время Захаров находится в США, куда он уехал читать лекции о политике России.

До этого, 10 июля, в Зеленоградский районный суд поступили материалы дела главы ФБК (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Марии Певчих (признана в РФ иноагентом), в отношении которой открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Данные об этом появились в картотеке электронных дел Мосгорсуда. В декабре 2023 года МВД объявило Певчих в розыск.

В оправдании и поддержке экстремистских действий ранее был уличен топ-менеджер ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Он называл преступников, организующих диверсии и акты саботажа, смелыми людьми.