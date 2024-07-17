Автоэксперт объяснил опасность заправки кондиционера на обочине

Летом в России становится популярна услуга по заправке кондиционеров автомобилей в мобильных пунктах прямо на обочинах дорог. Пользование этой услугой может оказать пагубное влияние на систему кондиционирования машины, предупредил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, передает «Российская газета» 17 июля.

Как объяснил автоэксперт, для заправки автомобильного кондиционера используются специальные марки хладагента, однако в мобильных пунктах на обочине в систему могут закачать совсем не то, что нужно.

«Риск заправки кондиционера автомобиля с помощью услуг «обочечников» действительно есть. В пунктах на обочине может использоваться, например, более дешевый фреон для холодильников, который абсолютно не подходит для автомобильной системы. В итоге могут выйти из строя компрессор и другие элементы системы», — сказал Родионов.

Кроме того, на мобильной заправке могут использовать менее точное оборудование и закачать некорректный объем фреона в систему. Также на улице не проводятся проверка на утечки хладагента и необходимый ремонт. Если система кондиционирования после такой мобильной заправки дает сбой, автовладельцу трудно найти того, к кому обратиться с претензиями. В результате желание сэкономить может выйти в очень дорогостоящий ремонт, предупредил специалист.

Накануне автоэксперт Вадим Стрельбицкий рассказал, что показания различных приборов в автомобиле не всегда достоверны. К примеру, врать могут спидометр и датчик температуры охлаждающей жидкости. Спидометр обязан показывать на 5–10% большую скорость, чем реальная, чтобы владелец случайно не превысил ее, объяснил специалист.