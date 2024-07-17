Реклама
Прямой эфир
Общество
В Крыму сообщили о начале подсчетов ущерба от терактов на Крымском мосту
Происшествия
Три человека получили ранения при атаке дронов в Курской области
Мир
Республиканцы назвали отказ Байдена вести диалог с РФ по Украине слабостью
Мир
Москва не получала от Берна обращения по второму «саммиту мира»
Экономика
В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары
Мир
Голландская журналистка указала на провал санкций ЕС против России
Политика
В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА
Армия
Военные ВС РФ уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Экономика
Банкам с 2025 года хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
Мир
В раду внесли законопроект о лишении государственных наград за поддержку России
Мир
Американский сенатор назвал обещание Украине членства худшим решением НАТО
Мир
Госдеп отверг предложение Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине
Наука и техника
В России впервые наладили управление БПЛА через космический спутник

Автоэксперт объяснил опасность заправки кондиционера на обочине

Автоэксперт Родионов: заправка кондиционера у «обочечников» грозит поломкой
0
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Cергей Петров
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Летом в России становится популярна услуга по заправке кондиционеров автомобилей в мобильных пунктах прямо на обочинах дорог. Пользование этой услугой может оказать пагубное влияние на систему кондиционирования машины, предупредил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, передает «Российская газета» 17 июля.

Как объяснил автоэксперт, для заправки автомобильного кондиционера используются специальные марки хладагента, однако в мобильных пунктах на обочине в систему могут закачать совсем не то, что нужно.

«Риск заправки кондиционера автомобиля с помощью услуг «обочечников» действительно есть. В пунктах на обочине может использоваться, например, более дешевый фреон для холодильников, который абсолютно не подходит для автомобильной системы. В итоге могут выйти из строя компрессор и другие элементы системы», — сказал Родионов.

Кроме того, на мобильной заправке могут использовать менее точное оборудование и закачать некорректный объем фреона в систему. Также на улице не проводятся проверка на утечки хладагента и необходимый ремонт. Если система кондиционирования после такой мобильной заправки дает сбой, автовладельцу трудно найти того, к кому обратиться с претензиями. В результате желание сэкономить может выйти в очень дорогостоящий ремонт, предупредил специалист.

Расти большой: Минпромторг определился с размером утильсбора
К 2030 году он вырастет до 6,3 млн рублей на некоторые машины

Накануне автоэксперт Вадим Стрельбицкий рассказал, что показания различных приборов в автомобиле не всегда достоверны. К примеру, врать могут спидометр и датчик температуры охлаждающей жидкости. Спидометр обязан показывать на 5–10% большую скорость, чем реальная, чтобы владелец случайно не превысил ее, объяснил специалист.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024