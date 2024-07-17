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СМИ сообщили о задержании замначальника УМВД Махачкалы на транспорте

«РИА Новости»: замначальника УМВД на транспорте Махачкалы задержали за взятку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Замначальника Махачкалинского линейного управления (ЛУ) МВД России на транспорте Казбека Мурзаева задержали по подозрению в получении взятки. Об этом 17 июля сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах.

«Казбек Мурзаев задержан, его подозревают в получении взятки на 13 млн рублей. Возбуждено дело», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, есть и другие эпизоды, они находятся на стадии следствия, по ним ведутся соответствующие мероприятия. Собеседник в силовых структурах предположил, что в итоге могут всплыть и другие суммы.

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3 июля бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова задержали по подозрению о получении взятки в особо крупном размере. Позже бывшего чиновника арестовали до 1 сентября. Он возглавил город в 2020 году, а в июне 2024 года покинул этот пост. Кроме того, были арестованы и трое фигурантов по делу Воронова: руководитель, исполнительный директор и архитектор предприятия «Проектстройсервис».

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