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Россияне назвали останавливающие их от смены работы факторы

Опрос: главный страх россиян при смене работы — начинать всё с нуля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Эксперты кадровой компании UTEAM провели опрос и выяснили основные факторы, которые останавливают соискателей перед сменой места работы. На первом месте оказался страх начинать всё с нуля (43%), на втором — стабильность компании (30%), на третьем — хорошие отношения с коллегами (26%). Результатами опроса эксперты поделились с «Известиями» 17 июля.

Также в топ-5 причин вошли удовлетворенность заработной платой (24%) и отсутствие ресурсов для поиска нового рабочего места (22%).

Лишь 17% россиян ответили, что их текущая работа полностью соответствует их профессиональным целям, еще 17% отметили, что соответствует лишь частично. При этом около 10% опрошенных признались, что намерены сменить место трудовой деятельности, несмотря на то что нынешняя работа позволяет им реализовать свои амбиции в профессиональной сфере. Более половины респондентов (56%) ответили на этот вопрос отрицательно. Из них 27% опрошенных отметили, что работают над решением проблемы несоответствия текущей работы профессиональным целям, а 29% смирились со сложившейся ситуацией.

«Как показал опрос, среди россиян есть тренд на долгосрочную работу на одном месте вне зависимости от того, чувствуют ли они удовлетворение от своей деятельности. Это прежде всего связано с неготовностью к серьезным переменам в жизни, ведь новое место работы подразумевает необходимость устанавливать новые контакты и доказывать свою компетентность. Однако именно в изменениях и неопределенности зачастую скрыты новые возможности для личного и профессионального роста», — отметила руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM Ирина Антоненко.

Рассуждая о преимуществах длительной работы на одном месте, 55% россиян назвали спокойствие и стабильность, 29% — наличие глубоких знаний и экспертизы в конкретной отрасли, 23% отметили финансовую стабильность и широкий соцпакет. Для 22% принципиально важна возможность продвижения по карьерной лестнице, еще для 22% — существующие доверительные отношения с коллегами. Кроме того, 18% опрошенных рассказали, что важным преимуществом для них является понимание происходящих в компании бизнес-процессов.

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Отвечая на вопрос о снижении мотивации из-за работы на одном месте, 12% россиян заявили о более низкой заинтересованности в работе по причине монотонности, 13% — из-за отсутствия перспектив. При этом 14% респондентов подчеркнули, что постоянно развиваются и совершенствуют свои профессиональные навыки, в связи с чем мотивация работать у них не пропадает. Еще 11% опрошенных заявили, что вдохновляются текущими результатами деятельности компании, это придает им сил и мотивирует работать дальше.

12 июля сервисы «Работа.ру» и «Купер» провели исследование и выяснили, что россиянам нужно для комфортной работы в офисе. В частности, 86% респондентов для работы в офисе необходимы напитки (кофе, чай и вода) в неограниченном доступе. Для 75% опрошенных важны канцелярские товары, 33% считают, что должна быть аптечка на случай недомогания.

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