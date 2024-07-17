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Скрывавшуюся фигурантку дела «Оборонсервиса» Вишнякову осудили на пять лет

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Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору ЗАО «Безопасность и связь» Ирине Вишняковой по делу о хищениях в Минобороны РФ. Об этом в среду, 17 июля, сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

«По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний суд окончательно назначил Вишняковой Ирине Владимировне наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием <...> в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Бывшую топ-менеджера ЗАО «Безопасность и связь» признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств группой лиц или с использованием служебного положения»). Вишнякову взяли под стражу в зале суда.

Также суд удовлетворил гражданский иск Минобороны. Сумма заявленных требований не уточняется.

По информации газеты «Коммерсант», Вишнякова в 2013 году возглавляла компанию Александра Елькина «Безопасность и связь». Елькин также был генеральным директором фирмы «Славянка», входившей в холдинг «Оборонсервис» МО РФ. После возбуждения в 2012 году дела о многомиллионных хищениях средств оборонного ведомства Вишнякова долгое время скрывалась и была объявлена в международный розыск, тогда как другие фигуранты уже давно осуждены.

По версии следствия, она была участницей хищений средств Минобороны на эксплуатацию и содержание различных объектов, когда ведомство возглавлял Анатолий Сердюков. Тогда «БиС» получила контракт на обслуживание помещений и территорий учреждений МО в Москве, однако СК России назвал завышенными объемы работы. Следствие оценило ущерб в десятки миллионов рублей.

Вишнякову задержали в конце ноября 2022 года, до вынесения приговора она находилась в СИЗО.

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В октябре 2012 года следственные органы вскрыли махинации при сделках с недвижимостью, землей и акциями «Оборонсервиса». Тогда же следователи установили хищения в «Славянке». Было возбуждено пять уголовных дел, однако фигуранты не признали себя виновными. Ущерб, по произведенной тогда оценке, превысил 3 млрд рублей. Сообщалось также, что за период с июля 2010 года по январь 2012 года участники ОПГ получили в виде «откатов» более 130 млн рублей.

В августе 2016 года Тверской суд Москвы приговорил пятерых фигурантов дела к срокам от пяти до 11 лет лишения свободы и штрафам в размере от 300 тыс. до 500 млн рублей.

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