Новое освещение появится на улице Советской в Биробиджане
Систему уличного освещения модернизируют на улице Советской в Биробиджане. Специалисты уже приступили к подготовительным работам и начали устанавливать опоры, сообщает пресс-служба городской администрации в среду, 17 июля.
На текущей неделе планируется установить более 150 опор. Работы уже прошли во дворах по улицам Пионерской, № 15, 17а; Шолом-Алейхема, № 26, 25, 25а; Димитрова, № 17а, 17; Бумагина, № 6а; Горького, № 20 и в переулке Театральном, № 3а.
Реализация проекта проходит в рамках программы «Дальневосточная концессия», пишет ИА EAOMedia. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу использовать именно этот механизм при реализации программ по модернизации городов Дальневосточного федерального округа.