Электроснабжение в Севастополь подали в полном объеме

Электроснабжение в Севастополь подано в полном объеме. Ограничения могут вводиться, чтобы снять перегрузку в системе и привести технические процессы в норму, заявил губернатор Михаил Развожаев в своих социальных сетях в среду, 17 июля.

«Видел в соцсетях вопросы севастопольцев по поводу графиков, которые утром опубликовало «Севастопольэнерго». Они подготовлены на случай, если нашим энергетикам поступит новое указание об отключениях от оперативно-диспетчерского центра», — сказал он, цитату приводит ИА SevastopolMedia.

Ранее в этот же день в Минэнерго сообщили, что электроснабжение восстановили на территории всего юга России. Ведомство продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию в регионах, где наблюдаются аномально высокие температуры.

Отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе произошли накануне. Это было связано с нагрузкой на сеть. Без света остались 35 населенных пунктах и городов, в том числе Ялта, Алушта, Судак и Феодосия. Причина произошедшего — сбой на Ростовской АЭС. На станции был отключен энергоблок № 1 из-за срабатывания защиты генератора. При этом система автоматики сработала штатно.