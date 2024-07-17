Продажу алкоголя ограничат на пяти территориях Пермского края

В Пермском крае на один день ограничат розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать на пяти территориях в связи с массовыми мероприятиями.

По данным ИА «Ура.ру», в Добрянке будут отмечать День города, в Нытвенском округе состоится праздник в честь Дня города и Дня металлурга. В Лысьвенском округе отметят День города металлургов.

В селе Бым торговлю алкоголем ограничат в связи с проведением спортивно-музыкального фестиваля White Fest. А в селе Серегово будет проведен этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы».

За нарушение ограничения должностным лицам грозит штраф до 40 тыс. рублей, для юридических — до 300 тыс. рублей. На рестораны и кафе запрет не распространяется.

Ранее сообщалось, что 20 июля продажу алкоголя ограничат в Тайшете (Иркутская область). Запрет будет действовать в связи с празднованием Дня города и Дня металлурга.