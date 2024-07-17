Санкционная политика США лишь отталкивает другие страны от Вашингтона, заявил 16 июля претендующий на переизбрание экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы отталкиваем всех от нашей страны тем, что делаем в сфере санкций, так что я не люблю санкции», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

При этом Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, думал ли он о смягчении или полной отмене санкций США против России, которые вводились в связи со спецоперацией на Украине.

Также кандидат в американские президенты рассказал, что, хотя он находил санкции против Ирана «очень полезными», в них не было сильной необходимости.

Ранее, 13 июля, министр финансов США Джанет Йеллен признала, что широкомасштабные санкции в отношении РФ привели к падению доверия к доллару со стороны стран — держателей резервов, которых испугали подобные действия Запада. Она утверждает, что доллар всё еще сохраняет лидерские позиции, однако будущее его доминирования не предопределено на фоне растущего влияния БРИКС и Глобального Юга в целом.

До этого, 28 июня, Трамп пообещал, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США при «разумном президенте». По словам политика, наихудшие враги США находятся не за пределами страны, а внутри нее.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.