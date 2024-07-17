«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Тульской области

В Тульской области сохраняется «желтый» уровень погодной опасности в связи с высоким риском возникновения природных пожаров. Неблагоприятные условия будут сохраняться до утра 19 июля.

По данным синоптиков, температура воздуха достигает +32 градусов. Об этом сообщает ТСН24. Местами сохраняется высокий класс пожарной опасности.

Согласно прогнозам, аномальная жара уже подходит к концу. 18 июля в регионе под влиянием атмосферного фронта начнутся грозы, температура воздуха снизится до +26 градусов. Кроме того, в конце июля температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Ранее спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Магаданской области. Неблагоприятные условия ожидаются до 19 июля.