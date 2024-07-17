Популярная в TikTok девочка-блогер из Канады умерла в возрасте 10 лет
В Канаде умерла десятилетняя TikTok-блогер Белла Томпсон, которая была известна под псевдонимом Bella Brave («Храбрая Белла»). Об этом сообщила канадская телекомпания CBC.
По словам матери ребенка Кайлы Томсон, ее дочь умерла 14 июля, проведя несколько дней в медицинской коме после появления проблем с легкими.
«Белла мирно ушла из жизни у нас на руках. Пожалуйста, сохраните ее имя на устах, ее воспоминания живыми, а ее храбрость — в ваших сердцах», — написала мать девочки в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Белла Томпсон родилась с тремя генетическими заболеваниями, в том числе карликовостью. В 2023 году ей провели пересадку кишечника. По словам Кайлы, за свою жизнь девочка провела в больнице более тысячи ночей.
В 2021 году Белла стала популярна в TikTok, где они с матерью публиковали вдохновляющие ролики.