Реклама
Прямой эфир
Общество
В Крыму сообщили о начале подсчетов ущерба от терактов на Крымском мосту
Мир
Трамп выступил против антироссийских санкций
Мир
Республиканцы назвали отказ Байдена вести диалог с РФ по Украине слабостью
Мир
Москва не получала от Берна обращения по второму «саммиту мира»
Экономика
В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары
Мир
Голландская журналистка указала на провал санкций ЕС против России
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Кувейта палестино-израильский конфликт
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА
Армия
Военные ВС РФ уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Экономика
Из-за жаркой погоды аграрии России рискуют недополучить часть овощей
Экономика
Банкам с 2025 года хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
Мир
В раду внесли законопроект о лишении государственных наград за поддержку России
Мир
Американский сенатор назвал обещание Украине членства худшим решением НАТО
Мир
Госдеп отверг предложение Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине
Армия
Российская ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Брянской областью

Популярная в TikTok девочка-блогер из Канады умерла в возрасте 10 лет

CBC: тиктокерша Белла Томпсон ушла из жизни в возрасте 10 лет
0
Фото: соцсети
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Канаде умерла десятилетняя TikTok-блогер Белла Томпсон, которая была известна под псевдонимом Bella Brave («Храбрая Белла»). Об этом сообщила канадская телекомпания CBC.

По словам матери ребенка Кайлы Томсон, ее дочь умерла 14 июля, проведя несколько дней в медицинской коме после появления проблем с легкими.

«Белла мирно ушла из жизни у нас на руках. Пожалуйста, сохраните ее имя на устах, ее воспоминания живыми, а ее храбрость — в ваших сердцах», — написала мать девочки в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Белла Томпсон родилась с тремя генетическими заболеваниями, в том числе карликовостью. В 2023 году ей провели пересадку кишечника. По словам Кайлы, за свою жизнь девочка провела в больнице более тысячи ночей.

В 2021 году Белла стала популярна в TikTok, где они с матерью публиковали вдохновляющие ролики.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024