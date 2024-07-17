Глава МИД Венгрии допустил проведение второго саммита по Украине до конца года

Второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине, на котором должна быть представлена Россия, может пройти до конца 2024 года. Об этом 17 июля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Насколько мы поняли, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в этом году, что мы, безусловно, приветствовали бы и ценили», — сказал он «РИА Новости».

По словам дипломата, Венгрия уважает усилия Швейцарии по организации предыдущего саммита по Украине. При этом он отметил, что результаты таких встреч будут ограниченными в случае присутствия за столом переговоров только одной из конфликтующих сторон.

Для успеха любой будущей мирной конференции на ней должны быть представлены обе стороны, указал Сийярто.

Ранее в среду представитель МИД Швейцарии заявила «Известиям», что Берн работает с Киевом над продолжением мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине. При этом в посольстве РФ в Швейцарии отметили, что Москва не получала обращений швейцарской стороны на этот счет и не станет участвовать в мероприятиях, где продвигаются ультиматумы в адрес России.

До этого, 15 июля, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российская делегация должна принять участие во второй конференции по мирному разрешению конфликта. Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук назвал эти заявления пустыми словами, потому что на Украине действует запрет на диалог с Россией и игнорируются другие мирные инициативы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на необходимость уточнить, что Зеленский имеет в виду под «саммитом мира».

Первая конференция по Украине прошла 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. По ее итогам была принята декларация, которую отказалось подписать более десятка стран, включая членов БРИКС. Россия участия во встрече не принимала. При этом Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу.

14 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО. Однако если Киев и Запад откажутся, то ответственность за продолжающийся конфликт лежит исключительно на них, добавил он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.