В ГД назвали подрывы Крымского моста военным преступлением без срока давности

Подрывы Крымского моста являются военным преступлением, не имеющим срока давности, а их организаторы и исполнители должны понести суровое наказание. Об этом «РИА Новости» 17 июля заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Произошедшие теракты — это военное преступление, которому нет никаких оправданий и у которого нет срока давности. Приговор обязательно будет тем негодяям и мерзавцам, которые подняли руки на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру», — сказал он.

Шеремет подчеркнул, что все организаторы и заказчики данных преступлений понесут «суровое наказание» вне зависимости от того, сколько пройдет времени.

Ранее в этот день глава Крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что власти полуострова приступят к подсчету ущерба от терактов на Крымском мосту, работа будет организована на высоком уровне. Константинов также отметил, что на мосту были усилены меры безопасности после совершенных терактов.

Украинская сторона неоднократно совершала террористические атаки на Крымский мост. Так, 8 октября 2022 года на мосту подорвали грузовик. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что теракт был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

Кроме того, 7 июля 2023 года два украинских надводных беспилотника атаковали мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована.

8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление представителя Евросоюза (ЕС) Петера Стано о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост является подстрекательством к терроризму.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение.