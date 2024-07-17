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Экспертиза ДНК погибших при крушении SSJ в Подмосковье может занять месяц

«РИА Новости»: экспертиза ДНК погибших при крушении SSJ займет месяц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экспертиза ДНК погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа» в районе подмосковной Коломны может занять месяц. Об этом 17 июля сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что в понедельник, 15 июля, были завершены работы по поиску тел погибших пилотов. Всего найдено 38 фрагментов.

Собеседник агентства уточнил, что для точного установления принадлежности останков тел для проведения ДНК-экспертизы будут взяты анализы у родственников пилотов.

«Результаты ДНК-экспертиз по анализам родственников и погибших будут готовы в течение месяца», — сказал он.

Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Самолет провел в воздухе всего несколько минут, после чего экипаж перестал выходить на связь

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло 12 июля в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна находилось только три члена экипажа, они погибли.

Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году. Борт вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Позднее, 16 июля, источник «Известий» рассказал, что предварительная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье связана с неправильной установкой датчиков угла атаки во время техобслуживания самолета, что привело к несвоевременной активации системы защиты от сваливания. После катастрофы в разработавшем Superjet ПАО «Яковлев» указали на необходимость строгого соблюдения руководства по замене этих датчиков.

Также 16 июля стало известно, что специальная комиссия завершила расшифровку черных ящиков самолета Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа». Других подробностей не приводилось.

На следующий день, 17 июля, сообщалось, что, по предварительной информации, потерпевший крушение самолет не совершал обязательный облет после заводского технического обслуживания. Отмечалось, что обычный линейный экипаж, в отличие от специальных пилотов, которых обучают выявлять технеисправности в момент эксплуатации, мог не успеть вовремя распознать проблему.

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