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Стали известны подробности эксплуатации разбившегося в Подмосковье SSJ-100

ТАСС: разбившийся в Подмосковье самолет не совершил нужный облет после ремонта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа», который потерпел крушение в районе подмосковной Коломны, по предварительной информации, не совершал обязательный облет после заводского технического обслуживания. Об этом 17 июля ТАСС рассказали в авиационных кругах.

«По предварительным данным, самолет не совершил облет, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, уточняется, что в реестре воздушных судов и других открытых источниках также нет информации о полетах этого борта. Согласно им, свой предпоследний полет Superjet-100 осуществил 3 мая 2024 года.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что в ходе контрольного облета, который выполняет экипаж специально «заточенных» на это летчиков-испытателей, отмечаются технические проблемы, которые впоследствии устраняются. Он подчеркнул, что обычный экипаж не готовят к тому, чтобы они умели сразу же распознавать технические неисправности самолета, потому пилоты в таком случае могут просто не успеть распознать проблему.

«Линейный экипаж в таком случае может вовремя не распознать проблему, в отличие от экипажа облета. Вторые готовы к различному спектру ситуаций, первых просто не готовят к такому», — сказал собеседник агентства.

Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Самолет провел в воздухе всего несколько минут, после чего экипаж перестал выходить на связь

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло 12 июля в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна находилось только три члена экипажа, они погибли.

Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году. Борт вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Позднее, 16 июля, источник «Известий» рассказал, что предварительная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье связана с неправильной установкой датчиков угла атаки во время техобслуживания самолета, что привело к несвоевременной активации системы защиты от сваливания. После катастрофы в разработавшем Superjet ПАО «Яковлев» указали на необходимость строгого соблюдения руководства по замене этих датчиков.

Также 16 июля стало известно, что специальная комиссия завершила расшифровку черных ящиков самолета Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа». Других подробностей не приводилось.

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