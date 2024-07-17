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Штурмовики группировки войск «Север» уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Несколько крупных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены штурмовиками группировки войск «Север». Об этом 17 июля сообщил корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Боец с позывным Мирон указал, что взять украинские «опорники» помогла слаженная работа штурмовиков.

«Тремя штурмовыми группами выдвинулись на три разных опорника, наткнулись на два пулемета. Соответственно два пулемета погасили артиллерией. За счет этого штурмовики по двум разным флангам смогли взять опорник и выбить оттуда противника. Дождались группу закрепа, соответственно, закреп сел — и позиции наши», — рассказал он.

Также на окраине Липцов российские военнослужащие штурмовали блиндаж ВСУ. Противника удалось застать врасплох, уничтожено несколько десятков украинских боевиков, двое были взяты в плен.

Отмечается, что предварительная подготовка к боям также чрезвычайно важна. К выходам новых штурмовиков готовят на полигоне, где проводят огневую и тактическую подготовку, а также учат работать в команде. Командир штурмового отряда с позывным Джимми помогает своим подчиненным освоить новые вещи, часто тренируется вместе с ними.

«Наше подразделения уже ничего не боится. Все уже более опытные считаются, новобранцев нет, так сказать, работаем с опытными бойцами. Они противника вообще не боятся, они готовы с ним рубиться днем и ночью», — сказал Джимми.

О командире отряда с уважением отзываются другие штурмовики. Так, санинструктор с позывным Балаган рассказал, что Джимми однажды спас его на боевом задании, когда он эвакуировал раненого. Симуляции похожих тяжелых ситуаций бойцы проходят в тылу, оттачивают свои навыки.

«Работаем по украинским укреплениям, где они очень долго окапывались»
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Ранее, 16 июля, сообщалось, что военнослужащие ВС РФ захватили 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ. Украинская армия за сутки потеряла до 585 своих бойцов, примерно 20 единиц украинской артиллерии. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили девять складов боеприпасов и 12 пунктов управления дронами противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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