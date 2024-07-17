Медведев заявил о возможном вступлении РФ в НАТО после распада СССР

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 17 июля заявил, что Россия могла вступить в НАТО после распада СССР.

«После распада Советского Союза Россия проводила курс на сближение с Западом. В тот момент вступление нашей страны в НАТО могло стать одним из сценариев развития событий», — сказал он в интервью «Аргументам и Фактам».

При этом, по мнению Медведева, такую большую страну, как Россия, в любом случае не приняли бы в альянс. Однако он отметил, что если бы РФ распалась на несколько маленьких государств и отказалась от ядерного оружия, то НАТО приняло бы Россию «с превеликим удовольствием».

Ранее, 9 июля, был рассекречен документ, согласно которому бывший вице-президент США Альберт Гор заявлял, что дальнейшее расширение НАТО будет происходить только после диалога с Россией. Кроме того, американский политик подчеркивал, что «не исключено» и вступление России в НАТО.

5 апреля в США рассекретили документы, в которых сказано, что НАТО не собиралось вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ после распада СССР, о чем говорил бывший генеральный секретарь альянса Манфред Вернер.

Президент России Владимир Путин 9 февраля во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что после распада СССР в 1991 году Россия ожидала сближения с западными странами и даже, возможно, вступления в НАТО, однако события в Югославии не дали США и РФ найти общий язык.

До этого, 25 января, была рассекречена стенограмма встречи бывшего президента РФ Бориса Ельцина на встрече с экс-лидером США Биллом Клинтоном в 1994 году, на которой Ельцин заявлял, что в случае расширения НАТО Россия должна была присоединиться к альянсу и тогда ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы. Клинтон в ответ заявил Ельцину об «уникальной возможности», которая откроется для России и США, если отношения между странами продолжат придерживаться намеченного курса.