Захарова заявила об отсутствии планов снять санкции с Вэнса при победе Трампа
Вопрос снятия санкций с сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, которого кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании выбрал кандидатом в вице-президенты, не рассматривается. Об этом 16 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Этот вопрос не стоит на повестке», — приводит ТАСС ответ дипломата на соответствующий вопрос.
Вэнс попал в секционный список МИД России в мае 2023 года. Тогда дипведомство опубликовало имена 500 граждан США, которым закрыт въезд в Россию в качестве контрмер на антироссийские санкции.
Сенатор Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента США Джо Байдена. Так, он назвал одобрение ударов ВСУ по территории РФ безумным решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Кроме того, он призывал ограничить дополнительную помощь Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия и влияние Байдена на них будут значительно ограничены.
В интервью телеканалу Fox News Вэнс рассказал, что в случае победы на выборах президента США в ноябре 2024 года Трамп станет посредником на переговорах между Москвой и Киевом, чтобы наконец завершить этот конфликт.