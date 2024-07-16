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Российские энергетики договорились развивать систему стандартизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минпромторг и Минэнерго России, «Россети», «Интер РАО» и «Инновационный инжиниринговый центр» договорились о сотрудничестве с целью развития стандартизации и оценки соответствия в энергетике. Стороны подписали соответствующий меморандум.

Как сообщили в пресс-службе «Россетей», реализация документа «будет способствовать дальнейшему укреплению технологического суверенитета энергетической отрасли».

В рамках сотрудничества будет рассмотрена возможность создания автономной некоммерческой организации по стандартизации и оценке соответствия в энергетической отрасли. Она займется формированием соответствующих компетенций и созданием системы добровольной сертификации, а также обеспечивать взаимодействие с корпоративными научно-техническими центрами потребителей. В фокусе внимания будут также темы НИОКР, повышения безопасности, обеспечения конкурентоспособности качества продукции в отрасли энергетики.

Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, министр энергетики России Сергей Цивилев, глава группы «Россети» Андрей Рюмин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль и руководитель «Инновационного инжинирингового центра» Николай Колпаков.

Алиханов отметил, что «меморандум станет удачным примером объединения усилий государства и бизнеса». «Создание единой организации по стандартизации и оценке соответствия будет способствовать ускоренному внедрению российского оборудования, а также снижению как временных, так и материальных затрат российских производителей на прохождение процедур предквалификации у компаний-потребителей энергетического и электротехнического оборудования», — подчеркнул министр.

Цивилев добавил, что «развитие системы стандартизации является важным элементом государственной политики, а также одним из ключевых инструментов обеспечения научно-технического прогресса, повышения качества и конкурентоспособности российской продукции, работ и услуг». «Минэнерго России считает подписание меморандума важным шагом по формированию отраслевого заказа. Являясь квалифицированным заказчиком для многих отраслей промышленности, ТЭК заинтересован в совершенствовании нормативной базы и тесном взаимодействии с предприятиями для обеспечения энергетики оборудованием соответствующего стандарта. Мы закрепили основополагающие принципы наших совместных дальнейших шагов, направленных на достижение национальных целей и задач технологического лидерства, поставленных перед нами Президентом России», — заявил Сергей Цивилев.

По словам Рюмина, «Россети» заинтересованы в появлении на рынке прорывных отечественных разработок. «Это будет способствовать повышению надежности электроснабжения потребителей, развитию сетевого комплекса и всей отрасли в целом, а также укреплению технологического суверенитета», — подчеркнул глава компании. Также он сказал, что подписанный меморандум нацелен на повышение качества электротехнической продукции.

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