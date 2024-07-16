В Уссурийске группа девушек избила пожилую женщину из-за замечания

В Уссурийске Приморского края девушки избили пенсионерку за то, что она сделала им замечание. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

На видео показано, как одна из девушек подходит к женщине, замахивается и ударяет пенсионерку по спине и голове. При этом приятельницы обидчицы сначала пытаются увести подругу от пострадавшей, а после этого присоединяются к драке.

«В соцмедиа сообщается, что находящиеся в алкогольном опьянении девушки избили пенсионерку в городе Уссурийске, которая пресекла их попытку совершить антиобщественные действия», — говорится в публикации СК.

Региональный главк ведомства начал проверку по факту случившегося. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ее результатах.

Ранее, 4 июня, сообщалось, что в Москве мужчина зарезал прохожего после того, как тот сделал ему замечание. Злоумышленник кричал на детей в одном из лесопарков столицы, из-за чего проходящий мимо 58-летний мужчина сделал ему замечание. В ответ на это преступник достал нож и ударил прохожего, потерпевший скончался на месте.