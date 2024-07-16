Цена на золото на бирже Comex достигла нового исторического максимума в $2465

Цена на золото 16 июля на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже достигла нового исторического максимума в $2466 за унцию и находится на этом уровне на 19:28 мск. Об этом свидетельствуют данные Comex (подразделение торговой площадки).

Как пишет Bloomberg, цены на золото взлетели на фоне ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и роста ставок некоторых трейдеров на победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в стране. Отмечается, что за год золото выросло на 18%.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Известиями» отметил, что в пользу роста цен на золото работают геоэкономическая напряженность, продолжающиеся покупки золота мировыми центральными банками и ожидание скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Кроме того, накануне председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что инфляция понижается, добавил эксперт.

«В таких условиях федрезерв не будет ждать, пока она (инфляция. — Ред.) коснется цели в 2%, а станет действовать раньше. Рынок воспринял этот комментарий как сигнал к стопроцентной вероятности снижения процентной ставки в сентябре», — уточнил Антонов.

По его словам, до конца года ожидается еще одно сокращение ставки — в декабре. Снижение ставки спровоцирует падение курса доллара США, что положительно скажется на траектории цен на золото. Активы движутся в обратной корреляции, отметил аналитик.

Собеседник также добавил, что цена на золото с начала года разгонялась с отметки $2000. Так, планка в $2466 за тройскую унцию уже взята, новая цель роста — $2480, а отдаленная — на $2525, заключил он.

Партнер Сapital Lab Евгений Шатов 16 марта рассказал «Известиям», что золото — актив, в который можно инвестировать для диверсификации портфеля. Он уточнил, что наиболее популярными среди инвесторов способами инвестировать в этот драгметалл являются покупка физического золото в слитках, акций компаний-золотодобытчиков и покупка золотых ETF.