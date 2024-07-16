Реконструкцию Центра Курехина в Петербурге завершат в декабре

В Санкт-Петербурге до конца 2024 года намерены завершить реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Прибой», в котором сейчас располагается Центр современного искусства имени Курехина. Об этом пресс-центр городской администрации сообщает во вторник, 16 июля.

На сегодняшний день общая строительная готовность центра составляет 90%. По словам главы Петербурга Александра Беглова, работы идут по графику и завершатся в конце декабря. Сдать объект планируется в I квартале 2025 года.

После реконструкции площадь здания увеличится в два раза — до 7,7 тыс. кв. м. В нем разместятся два зрительных зала, хореографический и демонстрационные залы, телевизионная студия, музеи рок-культуры и медиамеханики, уточняет телеканал «78».

В Центре современного искусства будут проводить концерты, выставки, фестивали, театральные представления, лекции и кинопоказы.

Здание бывшего кинотеатра «Прибой» на Васильевском острове построено в 1966 году. С 2003-го в нем располагается Центр современного искусства имени Сергея Курехина — музыканта-авангардиста, умершего в Санкт-Петербурге в 1996 году в возрасте 42 лет. Современный проект реконструкции здания был утвержден в 2021 году.