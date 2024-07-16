Автоэксперты рассказали об улучшениях моделей стартапа Rivian

Американский стартап Rivian готовится вывести на рынок пикап R1T и внедорожник R1S 2025 модельного года. Обновление моделей призвано вылечить «детские болезни» машин, производство которых стартовало три года назад, сообщает 16 июля Motor.ru, который изучил изменения внедорожников Rivian на основе экспертных тестов.

В ходе обновления Rivian не стала проводить рестайлинг, машины остались практически неотличимы от прежних. При этом автомобили получили новую электронную начинку с семью вычислительными блоками вместо 17, на этом удалось упростить монтаж и сэкономить 2,5 км проводки. Электроника стала мощнее, добавлено 11 камер высокого разрешения и пять радаров для улучшения работы автопилота.

Вместо покупных электромоторов Bosch теперь используются агрегаты собственного производства, также внедрена удешевленная батарея. Автомобили предлагаются с двумя, тремя или четырьмя электромоторами (вместо двух и четырех ранее). Трехмоторник стал мощнее прежнего флагмана (850 л.с.), а четырехмоторник развивает 1025 л.с. и способен разгоняться до 97 км/ч за 2,5 секунды.

Отмечается, что глубоко модернизированные Rivian R1T и R1S понравились журналистам. Они отметили высокие динамические показатели автомобилей, похвалили ездовой комфорт и проходимость на разбитых грунтовках, а также улучшение плавности хода и работы автопилота. Цена обновленных моделей Rivian стартует от $70 тыс., в прошлом году компания продала более 50 тыс. машин двух моделей.

Накануне Минпромторг РФ опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов документ проекта постановления правительства, в котором указаны данные о поэтапном повышении утилизационного сбора на автомобили, в том числе на электрические автомобили и гибриды. Согласно документу, утильсбор для юридических лиц, которые импортируют такие машины в Россию, к 2030 году вырастет до 2 млн рублей.