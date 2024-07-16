Исторические фонари установят на Кадашевской набережной в Москве
Благоустройство Кадашевской набережной продолжается в Москве. В ходе работ специалисты установят исторические фонари, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 16 июля.
«В настоящее время ведется устройство кабельной канализации общей протяженностью более 5 км, в нее уберут воздушные провода, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций», — цитирует чиновника РИАМО.
На набережной и в переулках установят более 110 фонарей в историческом стиле с энергосберегающими светильниками, парапеты и деревья будут акцентированы подсветкой. Также на территории посадят более 100 деревьев и кустарников, обустроят газоны и цветники, передает ИА «Регнум».
Бирюков уточнил, что к настоящему моменту выполнено 30% от общего объема работ, передает RT.
Он добавил, что работы планируется полностью завершить до конца 2024 года, пишет «Москва 24».
Ранее, 10 июля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летом 2024 года московский ЦПКиО им. Горького отметит свое 96-летие. В праздничные дни в парке начнется очередной этап благоустройства, передает НСН.