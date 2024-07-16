Два человека погибли в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти
В Выборгском районе Ленинградской области в результате столкновения легкового автомобиля с отбойником погибли два человека. Об этом региональное ГУ МВД России сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла утром во вторник, 16 июля, на 67-м км федеральной трассы А-181 «Скандинавия». По неустановленной пока причине 29-летний водитель «Нивы» не справился с управлением. Машина врезалась в бетонное ограждение, после чего перевернулась, оказавшись в пространстве, разделяющем потоки.
В результате ДТП водитель и его 30-летний пассажир получили различные травмы, от которых скончались на месте. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, все обстоятельства выясняются, уточняет телеканал «78».
15 июля сообщалось, что на федеральной трассе М-5 в Самарской области легковая Toyota врезалась в грузовик Volvo, а затем в «Ладу Калина». Погибли женщина и ребенок, еще шесть человек пострадали.