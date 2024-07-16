В одном из отелей Бангкока обнаружили тела шестерых граждан Вьетнама
Шестеро граждан Вьетнама найдены мертвыми в номере гостиницы «Эраван» в центре Бангкока. Об этом сообщает 16 июля портал MGR Online.
«Шесть человек, все граждане Вьетнама, обнаружены мертвыми в одном из номеров знаменитой гостиницы в районе перекрестка Ратчапрасонг в центре Бангкока», — говорится в публикации.
Все жертвы погибли от огнестрельных ранений. На данный момент ведется расследование по факту происшествия.
Ранее, 23 марта, во Вьетнаме задержали россиянина, обвиняемого в тройном убийстве. Мужчина застрелил трех женщин, украл несколько миллионов рублей и угнал дорогой автомобиль. Местные власти задержали преступника и отправили его назад в Россию.