Мужчина утонул в реке Воргол в Липецкой области
В Елецком районе Липецкой области из реки Воргол достали тело утонувшего человека. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает во вторник, 16 июля.
Информация поступила в ведомство в 13:25 из села Нижний Воргол. Очевидец заметил тело человека в реке в районе улицы Учительской, 28.
«В 14:00 тело утонувшего поднято с воды и доставлено на берег. Тело передано сотрудникам полиции», — говорится в сообщении МЧС.
По данным GOROD48, на вид погибшему 40 лет. Мужчина стал двадцатым утонувшим в Липецкой области с начала лета.
15 июля в МЧС России сообщили, что с начала лета в водоемах страны утонули 1314 человек, в том числе 215 детей. Еще 8 июля число погибших на воде составляло 1056. В тот день в спасательном ведомстве заявили, что тревожная динамика фиксируется в 41 регионе.