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Трамп заявил, что пережитое покушение во время митинга повлияло на него

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что пережитое покушение во время митинга в Пенсильвании повлияло на него. Об этом он заявил 16 июля в интервью телеканалу ABC News.

«Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, [покушение] повлияло [на меня]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Помимо этого, в интервью Трамп поделился подробностями о состоянии своего здоровья.

«Трамп сообщил, что с его правым ухом всё в порядке и он надеется, что повязку снимут к моменту его выступления в четверг (18 июля. — Ред.) на национальном съезде Республиканской партии», — сообщил телеканал.

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Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившегося на митинге. 15 июля он прибыл на национальный съезд Республиканской партии, впервые появившись на публичном мероприятии после покушения. Кандидат в президенты вышел к сторонникам с перевязанным ухом. В тот же день его сын — бизнесмен Дональд Трамп – младший — сообщил о хорошем самочувствии отца и заявил, что тот «готов сражаться за эту страну».

Нынешний американский лидер Джо Байден в своем обращении после покушения на своего оппонента заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Секретная служба США усилила охрану Трампа на фоне покушения в Пенсильвании.

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