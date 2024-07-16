Ранее судимую москвичку заподозрили в хищении породистого щенка

В Москве полицейские задержали ранее судимую жительницу столицы по подозрению в хищении щенка породы кане-корсо у женщины в районе Нагорный.

Как рассказали агентству городских новостей «Москва» во вторник, 16 июля, в пресс-службе столичного ГУ МВД, в полицию обратилась женщина и сообщила, что на одном из интернет-сайтов разместила объявление о продаже щенка породы кане-корсо за 25 тыс. рублей. С ней связалась неизвестная, они обговорили условия сделки, и та назначила встречу у дома, расположенного на Черноморском бульваре. Там «покупательница» взяла щенка и зашла в одну из квартир под предлогом выноса наличных денежных средств. Владелица щенка прождала ее какое-то время, потом поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Подозреваемую задержали, ею оказалась ранее судимая 41-летняя москвичка. Щенка изъяли и вернули владелице, пишет RT. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве и избрали ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

8 июля комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тыс. рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. В случае повторного нарушения штраф для граждан составит от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, при этом для ИП предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, сообщает НСН.