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Финляндия вырубит деревья для установки забора на границе с РФ

Yle: Финляндия вырубит лес на территории 120 км для установки забора на границе с РФ
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Фото: REUTERS/Anne Kauranen
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Власти Финляндии планируют вырубить лес на протяжении почти 120 км вдоль границы с Россией до конца текущего года для установки забора. Об этом сообщает 16 июля Yle.

На данный момент на юго-востоке страны вырублен участок протяженностью 45 км. Ожидается, что ширина безлесной полосы составит 25 км. Это облегчит пограничный контроль.

Власти Финляндии намерены начать строительство забора в конце августа около пограничного пункта Нуйямаа на юго-востоке страны в 32 км от Выборга и установить его на участке до пограничного пункта Ваалимаа в муниципалитете Виролахти у Финского залива.

После первого этапа ожидается продление области до города Иматра в северной части Карельского перешейка и общины Париккала на границе с российским поселком Сювяоро в Карелии. Большая часть всего проекта будет завершена летом 2026 года.

Сюда нельзя: зачем финские власти пытаются отгородиться от России
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В этот же день финский президент Александр Стубб утвердил закон об ограничении приема беженцев на территорию страны и их выдворении на границе с РФ. Целью документа является предотвращение нелегального въезда в Финляндию.

15 апреля вступили в силу новые ограничения Финляндии по закрытию пунктов пропуска на российско-финской границе. В частности, было приостановлено движение прогулочных судов по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Закрылись морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

До этого, 6 мая, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил о том, что граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления в силу закона о беженцах.

В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП и закрыло их в тот же день

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