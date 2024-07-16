Политолог призвал не ждать радикальной смены курса от нового кабмина Франции

Новое правительство во Франции сохранит векторы работы предыдущего кабмина. Таким мнением 16 июля с «Известиями» поделился эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Ранее в этот день радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник сообщила, что вечером 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон удовлетворит прошение об отставке премьер-министра республики Габриэля Атталя.

«Тут всё достаточно технологично и тривиально. В первую очередь это связано с тем, что уже завершилась избирательная кампания. В принципе все точки над и расставлены, ультраправые не получили возможности для формирования кабинета министров. Изначально было понятно, что с Макроном и с центристами они не пойдут в общую коалицию. То есть сейчас будет обычная перезагрузка, небольшая перезагрузка власти. Я думаю, она не будет радикальной, а все ключевые векторы, по которым работало нынешнее правительство, сохранятся и в будущем», — сказал Денисов.

8 июля в парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, а правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции стала самой высокой за 43 года.

Глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение и распорядиться о формировании нового правительства. В свою очередь, Макрон призвал к осторожности в анализе результатов и подчеркнул, что нельзя принимать поспешных решений. Также президент Франции не принял прошение об отставке премьера Атталя и попросил его продолжать исполнять свои полномочия.