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В Госдуме объяснили цель возможного ужесточения правил оплаты мобильной связи

Депутат ГД Свинцов поддержал идею ужесточения правил оплаты мобильной связи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов поддержал во вторник, 16 июля, высказанную в Минцифры идею запретить пополнять баланс мобильного телефона без предъявления паспортных данных.

По словам депутата, подобная инициатива поможет в борьбе с мошенничеством.

Ранее Минцифры предложило пополнять баланс мобильного только при предъявлении паспорта, сообщает 360.ru.Также в ведомстве считают, что продавать SIM-карты необходимо только после проверки паспортных данных по базе МВД. При несоблюдении заявленных требований продавцов предлагается штрафовать на сумму до 10 тыс. рублей за каждую симку, проданную с нарушениями, передает RT.

«Безусловно, дополнительные меры, обеспечивающие безопасность и борьбу с мошенниками, нужны. Мы понимаем, что при всех тех законодательных нормах, которые уже приняты, все равно продолжаются бесконечные мошеннические и спам-звонки, поэтому любые меры, направленные на ужесточение возможности совершения любых правонарушений с использованием SIM -карт, мобильной связи, надо поддерживать», — объяснил парламентарий цель инициативы в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что мошенникам нужно создавать препятствия. Также Свинцов выразил надежду, что объем мошенничества будет снижен до минимума.

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В этот же день заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин заявил, что SIM-карты нужно разграничить: для юридически значимых действий должны быть отдельные карты, которые имели бы особый статус и форму выпуска, передает НСН.

Ранее, 13 июня, в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому абоненты смогут получать оповещения обо всех зарегистрированных на них номерах и о заключении нового договора. Также абонент сможет приостановить исполнение договора, если на самом деле не заключал его. Авторы документа предполагают, что это позволит сократить количество полученных мошенническим путем SIM-карт.

До этого, 27 апреля, Минцифры подготовило законопроект с предложением разрешать иностранцам покупку SIM-карт исключительно по биометрии. При этом предлагается регистрировать на одного иностранного гражданина не более десяти номеров, а в договоре об оказании услуг связи указывать IMEI-код конкретного устройства пользователя.

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