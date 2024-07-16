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Москалькова попросила МККК о содействии в ускорении обменов пленными РФ и Украины

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Аппарат уполномоченного по правам человека в России попросил организацию Международный комитет Красного Креста (МККК) помочь в поиске российских военных, которые находятся в статусе без вести пропавших, а также ускорить обмены между военнопленными с Украиной. Об этом 16 июля сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«На последней нашей встрече с главой региональной делегации и сотрудниками офиса МККК в России просили о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении обменов российскими и украинскими военнопленными», — указала она в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что она постоянно находится на связи с главой региональной делегации МККК в России и Белоруссии Борисом Мишелем. Сотрудники международной организации за время своей работы в ходе конфликта на Украине смогли посетить 3,1 тыс. военнопленных в России и на Украине, также добавила она.

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До этого, 14 июня, Москалькова представила список из 430 украинских военнослужащих, находящихся в плену у российской стороны, которые были бы готовы вернуться домой в ближайшее время. Она также отметила, что по этому вопросу обратилась за помощью к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу. Омбудсмен заявила, что пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут вернуться домой, если Киев согласится забрать их в обмен на российских военнопленных.

Кроме того, 10 июня Москалькова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о большом количестве обращений от граждан по без вести пропавшим и попавшим в плен военным во время специальной операции по защите Донбасса. Она добавила, что взаимодействие по данному вопросу также происходит с Международным комитетом Красного Креста.

5 июня Путин во время встречи с главными редакторами мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 украинских солдат.

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