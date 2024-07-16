В ДНР приговорили к 20 годам колонии бойцов ВСУ за обстрел жилого дома в Мариуполе

В Донецкой Народной Республике (ДНР) суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Небещука и Николая Драндалуша, которые обстреляли из танка дом мирных жителей Мариуполя. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Отмечается, что украинские бойцы обвиняется в покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества и жестоком обращении с гражданским населением.

В суде установили, что 12 марта 2022 года фигуранты, выполняя приказ, выехали на проезжую часть улицы Белорусской в городе. Там они навели прицел техники на частный дом, в котором проживала женщина с несовершеннолетними детьми, и выстрелили.

«В результате обстрела домовладение и гараж были разрушены. Собственнику причинен ущерб на общую сумму более 4 млн рублей. Мирные жители не пострадали, поскольку в момент обстрела отсутствовали дома», — уточнили в пресс-службе.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего военно-морских сил ВСУ, который отдал приказ об убийстве пятерых мирных жителей Мариуполя. Тогда отмечалось, что в результате полученных ранений четверо мужчин скончались на месте преступления, одному удалось спастись.