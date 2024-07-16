Грузовики столкнулись на МСД в сторону проспекта Мира

ДТП с участием грузовиков произошло во вторник, 16 июля, на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Метрогородок. Движение в сторону проспекта Мира затруднено, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На МСД (СВХ, район Метрогородок) произошло столкновение грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются. Водителей призвали выбирать пути объезда, пишет «Москва 24».

В этот же день столичная Госавтоинспекция сообщила, что по итогам первой половины текущего года в Москве зарегистрировано 148 ДТП с участием автомобилей краткосрочной аренды. В таких авариях четыре человека погибли и 168 получили ранения.

Накануне судебные приставы Москвы впервые конфисковали электросамокат по решению суда у владельца, который в состоянии опьянения наехал на пожилую женщину, сообщает 360.ru.

Инцидент произошел на западе столицы. Студент совершил наезд, находясь в нетрезвом виде, передает RT.

Суд также лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 18 месяцев пишет РИАМО.