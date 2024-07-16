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Беговую дорожку восстановят на озере во Владивостоке

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Во Владивостоке планируют отремонтировать беговую дорожку, которая идет по берегу озера Юность. На текущий момент объект закрыт для посетителей.

ИА PrimaMedia отмечает, что дорожка проходит над водной поверхностью. При осмотре выявлено не меньше шести аварийных участков. В общей сложности, требуется восстановить порядка 250 кв. м деревянного настила.

Дорожка закрыта до 11 августа. Однако подрядчики намерены завершить ремонт досрочно и открыть объект к началу августа.

Ранее сообщалось, что на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве обустроят новую прогулочную набережную. На участке от причальной зоны до Коломенского ручья организуют экотропу.

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